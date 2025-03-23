Россия запустила ночью по Украине 147 БПЛА. Сколько сбило ПВО?
Массированный налет
Генштаб
В ночь на 23 марта враг атаковал 147-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 97 шахедов и дронов других типов на юге, севере, западе и в центре страны. 25 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
Этой ночью противник применил большее количество именно ударных БпЛА (не менее 122 единиц), дронов-имитаторов, соответственно - 25!
Вследствие российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Одесская и Донецкая области.
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