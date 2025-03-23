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Зеленский отреагировал на ночную атаку со стороны России

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Зеленский отреагировал на ночную атаку со стороны России

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что за эту неделю Россия выпустила на Украину более чем 1580 управляемых авиационных бомб, почти 1100 ударных дронов и 15 ракет различных типов.

"В течение этой ночи Россия атаковала Украину, использовав почти 150 ударных дронов. По состоянию на сейчас известно о десяти пострадавших, есть ребенок среди них. В Киеве жизни трех человек унесла эта атака, среди них - отец и его пятилетняя дочь. Вчера в Запорожье погибли три человека. Семья: папа, мама и 17-летняя дочь. Мои соболезнования родным и близким погибших.

Такие атаки - ежедневные. За эту неделю более 1580 управляемых авиационных бомб, почти 1100 ударных дронов и 15 ракет различных типов были применены против наших людей. Во всем этом оружии есть по меньшей мере 102 тысячи иностранных компонентов. Поэтому санкции против российских террористов должны работать эффективнее. Каждая схема, позволяющая им обходить санкционный режим, должна быть ликвидирована.

Нужны новые решения, новое давление на Москву, чтобы такие удары и эта война прекратились.

Должны усиливать Украину и нашу армию - больше ПВО и реальной помощи", - написал Зеленский в Facebook.

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Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
23.03.2025 в 12:10
Чтобы не забыли, напоминает о себе
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Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
23.03.2025 в 12:10
Чтобы не забыли, напоминает о себе
Ответить
0
1

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