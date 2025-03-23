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Ингулец провел спарринг с аматорами. Были задействованы игроки еще до недавнего времени игроки Черноморца

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Ингулец провел спарринг с аматорами. Были задействованы игроки еще до недавнего времени игроки Черноморца

Фото: Роман Породько

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Международную паузу на матчи сборных "Ингулец" заполнил спаррингом с любительской командой "Агротех" (Тышковка Кировоградской области). Петровцы одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол во втором тайме забил Валерий Сад. Портал sport.ua сообщает, что за "Ингулец" сыграли полузащитник Евгений Янович и нападающий Никита Дзень, которые находятся на просмотре. Оба игрока прошлой осенью были заявлены за "Черноморец".

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Напомним, сейчас "Ингулец" занимает 16-е место в УПЛ, имея в активе 15 очков. Следующий официальный матч команда сыграет в пятницу, 28-го марта против "Вереса".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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