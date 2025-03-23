Ингулец провел спарринг с аматорами. Были задействованы игроки еще до недавнего времени игроки Черноморца

Международную паузу на матчи сборных "Ингулец" заполнил спаррингом с любительской командой "Агротех" (Тышковка Кировоградской области). Петровцы одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол во втором тайме забил Валерий Сад. Портал sport.ua сообщает, что за "Ингулец" сыграли полузащитник Евгений Янович и нападающий Никита Дзень, которые находятся на просмотре. Оба игрока прошлой осенью были заявлены за "Черноморец".

Напомним, сейчас "Ингулец" занимает 16-е место в УПЛ, имея в активе 15 очков. Следующий официальный матч команда сыграет в пятницу, 28-го марта против "Вереса".