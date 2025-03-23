Ингулец провел спарринг с аматорами. Были задействованы игроки еще до недавнего времени игроки Черноморца
Удалось ли победить?
Фото: Роман Породько
Международную паузу на матчи сборных "Ингулец" заполнил спаррингом с любительской командой "Агротех" (Тышковка Кировоградской области). Петровцы одержали победу со счетом 1:0.
Единственный гол во втором тайме забил Валерий Сад. Портал sport.ua сообщает, что за "Ингулец" сыграли полузащитник Евгений Янович и нападающий Никита Дзень, которые находятся на просмотре. Оба игрока прошлой осенью были заявлены за "Черноморец".
Напомним, сейчас "Ингулец" занимает 16-е место в УПЛ, имея в активе 15 очков. Следующий официальный матч команда сыграет в пятницу, 28-го марта против "Вереса".
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Источник:sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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