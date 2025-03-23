Оболонь и Заря сыграли контрольный матч

В футболе продолжается международный перерыв на матчи сборных. Пока чемпионат Украины на паузе, его участники продолжают играть спарринги.

Не исключением стали "Оболонь" и "Заря". Очная контрольная игра завершилась в пользу луганчан. Итоговый счет - 1:2.

Контрольный матч

23.03.2025. Буча

"Оболонь" - "Заря“ - 1:2

"Заря": Сапутин (Мацапура, 90), Джордан (Андрушко, 90), Жуниньо (Слесар, 60), Дрышлюк (Бурда, 90), Вантух (Бойко, 90), Тронтель (Писаренко, 90), Башич (Мариновский, 90), Мичин (Вакула, 60), Попара (Василец, 60), Белоцерковец (Кораблин, 60), Будковский (К) (Горбач, 60).

Голы: Дубко 35 - Белоцерковец 25, Мичин 55.