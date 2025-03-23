Колос провел спарринг с претендентом на выход в УПЛ
Нелегкая игра для обоих
Фото: Колос
В воскресенье, 23-го марта, представитель УПЛ "Колос" и перволиговый "Металлист-1925" провели в контрольную игру. Матч голов не принес - 0:0.
Ковалевцы пока занимают 13-е место в высшем дивизионе Украины. Харьковчане идут четвертыми в Первой лиге.
Контрольный матч
23 марта 2025 г. с. Ковалевка, стадион "Колос"
Арбитр - Владимир Новохатний (Черкассы)
"Колос" - "Металлист 1925“ 0:0
"Колос": Горох (Мысак, 46') - Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка (Сухарь, 46') - Ориховский (Безручук, 81'), Теллес (Гагнидзе, 63'), Ррапай (Демченко, 63') - Денисенко (Бойко, 81'), Алефиренко, Ковталюк (Сидоров, 46')
"Металлист 1925": Варакута (Мозиль 46), Капинус (Смитюх 84), Имереков (к), Черноморец (Снурницын 60), Кравец, Мафвента, Ари Моура, Юрченко (Панченко 76), Чурко (Нагнойный 84), Стень (Борячук 60), Мба (Педро Артур 76)
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