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Колос провел спарринг с претендентом на выход в УПЛ

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Нелегкая игра для обоих

Колос провел спарринг с претендентом на выход в УПЛ

Фото: Колос

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В воскресенье, 23-го марта, представитель УПЛ "Колос" и перволиговый "Металлист-1925" провели в контрольную игру. Матч голов не принес - 0:0.

Ковалевцы пока занимают 13-е место в высшем дивизионе Украины. Харьковчане идут четвертыми в Первой лиге.

Контрольный матч

23 марта 2025 г. с. Ковалевка, стадион "Колос"

Арбитр - Владимир Новохатний (Черкассы)

"Колос" - "Металлист 1925“ 0:0

"Колос": Горох (Мысак, 46') - Цуриков, Бондаренко, Бурда, Поправка (Сухарь, 46') - Ориховский (Безручук, 81'), Теллес (Гагнидзе, 63'), Ррапай (Демченко, 63') - Денисенко (Бойко, 81'), Алефиренко, Ковталюк (Сидоров, 46')

"Металлист 1925": Варакута (Мозиль 46), Капинус (Смитюх 84), Имереков (к), Черноморец (Снурницын 60), Кравец, Мафвента, Ари Моура, Юрченко (Панченко 76), Чурко (Нагнойный 84), Стень (Борячук 60), Мба (Педро Артур 76)

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Источник:
Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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