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Нет к чему придраться. Бартулович оценил игру Зари в спарринге с Оболонью

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Нет к чему придраться. Бартулович оценил игру Зари в спарринге с Оболонью

Фото: Зоря

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Главный тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал контрольный матч с "Оболонью". Луганчане победили со счетом 2:1.

"Мы провели товарищескую игру с "Оболонью". Хорошо, что смогли победить. Дали всем игрокам возможность сыграть - и это положительный момент.

Все упорно работали в течение недели. Все, над чем мы работали на тренировках, удалось реализовать в спарринге. Ребята показали хорошую, а главное - результативную игру. Могли забить больше, чем два мяча. Также дали шанс молодым игрокам проявить себя. Уже присматриваемся, кто может помочь команде в будущем.

Теперь готовимся к матчу с "Колосом". Это важный поединок для нас. Надо выходить на поле и демонстрировать свою игру", - отметил Бартулович.

Следующий официальный поединок "Заря" проведет против "Колоса". Он состоится в воскресенье, 30-го марта.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович
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Источник:
Зоря
Опубликовал: Виктор Иванчук
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