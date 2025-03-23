Нет к чему придраться. Бартулович оценил игру Зари в спарринге с Оболонью

Главный тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал контрольный матч с "Оболонью". Луганчане победили со счетом 2:1.

"Мы провели товарищескую игру с "Оболонью". Хорошо, что смогли победить. Дали всем игрокам возможность сыграть - и это положительный момент.

Все упорно работали в течение недели. Все, над чем мы работали на тренировках, удалось реализовать в спарринге. Ребята показали хорошую, а главное - результативную игру. Могли забить больше, чем два мяча. Также дали шанс молодым игрокам проявить себя. Уже присматриваемся, кто может помочь команде в будущем.

Теперь готовимся к матчу с "Колосом". Это важный поединок для нас. Надо выходить на поле и демонстрировать свою игру", - отметил Бартулович.