Нет к чему придраться. Бартулович оценил игру Зари в спарринге с Оболонью
Играли все
Фото: Зоря
Главный тренер "Зари" Младен Бартулович прокомментировал контрольный матч с "Оболонью". Луганчане победили со счетом 2:1.
"Мы провели товарищескую игру с "Оболонью". Хорошо, что смогли победить. Дали всем игрокам возможность сыграть - и это положительный момент.
Все упорно работали в течение недели. Все, над чем мы работали на тренировках, удалось реализовать в спарринге. Ребята показали хорошую, а главное - результативную игру. Могли забить больше, чем два мяча. Также дали шанс молодым игрокам проявить себя. Уже присматриваемся, кто может помочь команде в будущем.
Теперь готовимся к матчу с "Колосом". Это важный поединок для нас. Надо выходить на поле и демонстрировать свою игру", - отметил Бартулович.
Следующий официальный поединок "Заря" проведет против "Колоса". Он состоится в воскресенье, 30-го марта.
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