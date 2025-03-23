"Делали все, что могли". Первак резюмировал спарринг с ЛНЗ
Левый Берег уступил
fclb.com.ua
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак оценил игру команды в контрольном матче против "ЛНЗ" (0:2).
"Очередной спарринг против серьезной команды. Дали возможность футболистам сыграть больше игрового времени - кто-то вообще не играл, а некоторые футболисты вышли на поле после восстановления от тяжелых травм.
Относительно Якимива и Самара, защитники подошли в нормальной физической форме, но и у обоих не было игровой практики очень давно. А ее не купишь в магазине - надо играть, играть, играть.
Конечно, не хочется проигрывать, но это также и учебная игра. Пропустили два быстрых мяча, но ребята старались, делали все, что они могли на сегодняшний день. Относительно международной павзы, то после выходных мы собрались, провели максимальные, большие нагрузки. Такие игры только делаются для того, чтобы в тонусе держать команду и давать игровую практику больше футболистам, которые мало играли.
Ожидаем следующей боевой игры в матче. Подготовка будет происходить как обычно, "Александрия" очень хорошая команда, организованная, она среди лидеров чемпионата. Подготовку мы не меняем. Конечно, мы готовимся к каждой команде немного отдельно, но все идет по плану", - сказал Первак.
Следующий официальный матч "Левый Берег" проведет в рамках УПЛ. Киевляне 29-го марта сыграют против "Александрии".
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