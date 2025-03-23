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Карпаты сыграли спарринг с командой Первой лиги, которую тренирует Вирт

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Карпаты сыграли спарринг с командой Первой лиги, которую тренирует Вирт

Фото: Карпати

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Львовские "Карпаты" заполнили паузу на матчи сборных спаррингом с тернопольской "Нивой". К слову, команду Первой лиги сейчас возглавляет известный тренер Юрий Вирт.

Представитель УПЛ владел инициативой и игровым преимуществом. Правда, первый гол удалось забить лишь на 76-й минуте. В конце концов, "Карпаты" сделали счет разгромным - 3:0.

Контрольный матч

23 марта. Львов, стадион "Украина".

"Карпаты" - "Нива“ Т 3:0

"Карпаты": Кинарейкин (Кемкин, 46), Полегенько (Резник, 80), Клименко, Жан Педрозу (Цимбалистий, 76), Стецьков, Танда (Альварес, 46), Очеретько (Лехив, 80), Чачуа (Луис Яно, 69), Пидлепенец (Фабиано, 59), Квасница (Бруниньо, 46), Игорь Невес (Костенко, 59).

"Нива": Ольховой, Мудрый, Демиденко, Слотюк, Михальчук, Давыдов, В. Михайлов, Сидун, Посевкин, Вышинский, Галадей. На замену выходили: Бац, Паламарчук, Михайлив Ю., Герега, Михайленко, Кицун, Дударев, Бей, Напуда.

Голы: Костенко, 76, Фабиано, 86, Бруниньо, 90.

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Контрольные матчи товарищеские матчи Нива (Тернополь) Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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