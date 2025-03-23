Скатали нули с Буковиной и Подольем. Ашур оценил игру Полесья в спаррингах

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур прокомментировал контрольные матчи команды с "Буковиной" и "Подольем". Обе игры завершились со счетом 0:0.

- Команда сыграла два товарищеских поединка с "Буковиной" и "Подольем". Что было информативного для тренерского штаба? что понравилось, что нет?

- У нас очень большие изменения происходят в период павзы на сборные. В тренировочном процессе было очень много ребят второй команды, поэтому по этим ребятам мы получили достаточно информации, что очень важно. Есть определенное количество молодежи, которая присоединилась к нам недавно, которые проявили себя достойно. Что-то целостное ожидать от этих матчей было, пожалуй, не стоит. С другой стороны у всех, кто выходил на поле, было большое желание проявить себя с лучшей стороны. Возможно, в определенных случаях это даже играло злую шутку с определенными ребятами. Сейчас матчи, в которых пока наши центральные защитники на месте, очевидно, пропускать мы не должны. Но, как видите, у нас были проблемы с реализацией. Не хочется быть субъективным и проходить сейчас по персоналиям, но объективно говоря, это нормальная ситуация. Нам надо дождаться пока вернутся наши сборники, которые сейчас вносят свое влияние на международной арене. И выходить в следующий микроцикл и готовиться к "ЛНЗ" в полноценном составе. Хотя определенные игроки вернутся достаточно поздно. Нам нужно это принять и уделять внимание молодежи, которая сейчас получает возможность себя проявить и соответственно делать определенные выводы перед официальной игрой.

- Как раз говоря о молодежи, возможно кто-то сегодня или в прошлом матче для вас раскрылся по новому?

- Есть те, кто раскрылся, есть те, кто впервые получил возможность себя проявить. У нас есть ребята, которые только присоединились во вторую команду, такие как Валиффер. Очень приличное впечатление оставляет, конечно есть вопросы по интенсивности, хотя скажу откровенно, возможно превысил ожидания в этом случае. Есть молодые ребята, которые даже сейчас находятся между второй командой и U-19, такие как Кобернюк, которые проявили себя очень достойно в предыдущих тренировках. Йока, Бристрич снова получил возможность потренироваться и сыграть в контексте первой команды. Адмир показал свой настрой и то, что он хочет проявить себя как можно лучше в то время, которое у него сейчас есть. В целом сказать, что кто-то проявил себя негативно очень трудно. Мы понимаем, что для молодых игроков нужно определенное время, чтобы себя проявить. А так у нас есть хорошие резервы на будущее, кто-то уже ближе к первой команде, такие как Корнийчук. Кто-то себя пытается проявить уже определенное время и оставляет стабильно приятное впечатление, такие ребята как Петрук. С точки зрения молодежи - информации немало. С точки зрения подготовки к следующему матчу - целостным это трудно назвать. Кроме сборников у нас есть еще определенные игроки с микроповреждениями, которые требуют определенного ухода. Должны принимать как есть. Для клуба это большое достижение и большое событие, когда вызывается такое количество игроков в сборные. Так или иначе мы понимаем, что если клуб будет расти, то это никуда не денется. В таких ситуациях должны адаптироваться под подобные ситуации и двигаться дальше и ждать пока состав соберется в полном количестве.

- Говоря о повреждениях, по сравнению с прошлым матчем не было сегодня Сарапия и Батисты. Что с ними сейчас?

- Сарапий еще в прошлой игре получил очень неприятный удар с локтя в голову. Есть небольшое сотрясение, но очень повезло, что ничего серьезного. Сейчас несколько дней на восстановление, очень надеюсь, что в следующий микроцикл, который будет выводить нас на "ЛНЗ" он будет в группе. Так же Батиста получил небольшое повреждение в тренировочном процессе и решили не форсировать его возвращение, сейчас это точно не актуально. Богдан Леднев сейчас узнали, что с высокой температурой. Поэтому будем смотреть насколько это повлияет на него и будем надеяться, что не распространится по команде. Кроме этого Андриевский и Пайшао надеемся на возвращение на следующей неделе. И тогда кроме сборников будет лишь несколько игроков, которые находятся за пределами тренировочного процесса.