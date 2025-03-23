Сделали подарок тренеру. Игрок ЛНЗ прокомментировал спарринг с Левым Берегом
Победили
Фото: ФК ЛНЗ
Полузащитник "ЛНЗ" Виталий Бойко прокомментировал домашнюю победу над "Левым Берегом" (2:0) в контрольной игре.
- Замечательная была игра, такая боевая, хоть она и дружеская, так сказать. Но футбол - это всегда игра не результат. Хотели победить, показать то, что мы тренируем, что у нас все получается. Я думаю, подарок удался главному тренеру (Роману Григорчуку исполнилось 60 лет - прим.).
- Ты вышел с капитанской повязкой на этот матч, отыграл 90 минут. Как ты себя чувствуешь?
- Прекрасно. Давно не играл. Чувствую себя замечательно. Победа, только положительные эмоции и хорошее настроение.
- Начинаем уже подготовку к "Полесью" со следующей недели. Как будете настраиваться на этого соперника?
- Да как всегда, как на каждую игру. У нас было несколько неудачных матчей, но я думаю, что мы сейчас уже готовы побеждать и уверенно, еще и дома с нашими болельщиками. Я думаю, что победа должна быть за нами.
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