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Сделали подарок тренеру. Игрок ЛНЗ прокомментировал спарринг с Левым Берегом

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Сделали подарок тренеру. Игрок ЛНЗ прокомментировал спарринг с Левым Берегом

Фото: ФК ЛНЗ

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Полузащитник "ЛНЗ" Виталий Бойко прокомментировал домашнюю победу над "Левым Берегом" (2:0) в контрольной игре.

- Замечательная была игра, такая боевая, хоть она и дружеская, так сказать. Но футбол - это всегда игра не результат. Хотели победить, показать то, что мы тренируем, что у нас все получается. Я думаю, подарок удался главному тренеру (Роману Григорчуку исполнилось 60 лет - прим.).

- Ты вышел с капитанской повязкой на этот матч, отыграл 90 минут. Как ты себя чувствуешь?

- Прекрасно. Давно не играл. Чувствую себя замечательно. Победа, только положительные эмоции и хорошее настроение.

- Начинаем уже подготовку к "Полесью" со следующей недели. Как будете настраиваться на этого соперника?

- Да как всегда, как на каждую игру. У нас было несколько неудачных матчей, но я думаю, что мы сейчас уже готовы побеждать и уверенно, еще и дома с нашими болельщиками. Я думаю, что победа должна быть за нами.

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Источник:
ЛНЗ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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