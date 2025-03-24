Разгромное поражение Украины, все полуфиналисты Лига наций, увольнение тренера Ювентуса. Главные новости за 23 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 23 марта

Национальная сборная Украины играла на отбой во втором матче против Бельгии, и пыталась удержать преимущество в два мяча. Однако бельгийцы не только отыграли два гола, но и забили третий. Первый гол в ворота Лунина на 70-й минуте забил Де Кейпер, а затем дубль оформил Ромелу Лукаку – 3:0. Бельгия остается в дивизионе A Лиги наций, а Украина – в дивизионе B.

Отыграть два мяча в одном из четвертьфиналов турнира Лиги наций удалось и сборной Франции. Команда Дидье Дешама справилась с Хорватией в серии пенальти (2:0, пен. 5:4). По голу забили Олисе и Дембеле. Франция не только сыграет в полуфиналах ЛН, но и будет соперником Украины в одной группе отбора к ЧМ-2026.

Еще в одном четвертьфинале Лиги наций сборная Германия по итогам двух поединков справилась с Италией. Немцы победили в первом матче со счетом 2:1, а во второй разыграли с итальянцами драматическую ничью – 3:3. Хозяева выигрывали 3:0, затем команда Спаллетти отыграла три мяча, но не смогла достичь большего.

Со счетом 3:3 сыграли свой матч 1/4 и Испания с Нидерландами, при чем по голу команды забили уже в овертайме. 210 минут не позволили Испании и Нидерландам определить победителя, поэтому они пробивали пенальти, где более точными были футболисты сборной Испании – 5:4.

Увидели зрители овертайм и в четвертьфинальном противостоянии Лиги наций между Португалией и Данией. Португалия смогла перевести матч в дополнительное время благодаря голу Тринкана в конце матча (3:2), и уже в овертайме добавила два гола в ворота скандинавов – 5:2.

Несмотря на существенную поддержку игроков "Черноморца", руководство одесского клуба приняло решение уволить 46-летнего Александра Бабича с должности главного тренера. UA-Футбол стало известно, что окончательное решение относительно тренерской позиции было принято в воскресенье вечером. Новым главным тренером станет Александр Кучер. В понедельник в обед команда соберется на клубной базе, где и состоится представление.

Клуб Серии А "Ювентус" официально уволил Тьяго Мотту и назначил вместо него хорватского специалиста Игора Тудора. Контракт с Тудором рассчитан до конца сезона с возможностью продления в случае попадания команды в Лигу Чемпионов 2025/26.