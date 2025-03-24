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1280 оккупантов и четыре вертолета. Генштаб сообщил о потерях врага за сутки

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1280 оккупантов и четыре вертолета. Генштаб сообщил о потерях врага за сутки

Генштаб

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За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1280 оккупантов, 81 артсистему, 1 средство ПВО и 4 вертолета.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 24.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 904760 (+1280) человек,
  • танков - 10420 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 21652 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 25129 (+81) ед,
  • РСЗО - 1338 (+5) ед,
  • средства ПВО - 1117 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+4) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 30641 (+146),
  • крылатые ракеты - 3121 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41726 (+116) ед,
  • специальная техника - 3785 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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