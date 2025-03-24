1280 оккупантов и четыре вертолета. Генштаб сообщил о потерях врага за сутки
Черный день для росавиации
Генштаб
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1280 оккупантов, 81 артсистему, 1 средство ПВО и 4 вертолета.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 24.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 904760 (+1280) человек,
- танков - 10420 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 21652 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 25129 (+81) ед,
- РСЗО - 1338 (+5) ед,
- средства ПВО - 1117 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+4) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 30641 (+146),
- крылатые ракеты - 3121 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 41726 (+116) ед,
- специальная техника - 3785 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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