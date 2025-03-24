  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия запустила ночью 99 БПЛА. Результаты работы ПВО
В тренде

Россия запустила ночью 99 БПЛА. Результаты работы ПВО

Общие новости

Сбивали во всех частях страны

Россия запустила ночью 99 БПЛА. Результаты работы ПВО

LB.ua

Новина українською

В ночь на 24 марта враг атаковал 99-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Подтверждено сбитие 57 шахедов и дронов других типов на юге, севере, западе и в центре страны. 36 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье.

По теме
yellow-arrow
Де Брюйне: Нам это было нужно. Пожалуй, иногда лучше играть с ножом у горла
yellow-arrow
1280 оккупантов и четыре вертолета. Генштаб сообщил о потерях врага за сутки
yellow-arrow
Разгромное поражение Украины, все полуфиналисты Лига наций, увольнение тренера Ювентуса. Главные новости за 23 марта
Shahed-136 ПВО война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости