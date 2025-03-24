Россия запустила ночью 99 БПЛА. Результаты работы ПВО
Сбивали во всех частях страны
LB.ua
В ночь на 24 марта враг атаковал 99-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 57 шахедов и дронов других типов на юге, севере, западе и в центре страны. 36 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Сумщина, Кировоградщина и Запорожье.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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