Де Брюйне: Нам это было нужно. Пожалуй, иногда лучше играть с ножом у горла

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин де Брюйне дал комментарий после разгромной победы над Украиной (3:0, 4:3 по сумме двух встреч) в ответном матче плей-офф Лиги наций.

"Нам это было нужно. Хорошим получился весь наш матч. Все или ничего, верно? Мы просто должны были идти вперед. Пожалуй, иногда лучше играть с ножом у горла.

Было важно и необходимо добыть положительный результат. Это придает уверенности на следующий раз. Теперь мы знаем, что даже против такой сильной команды, как Украина, мы можем создавать моменты и играть хорошо. Мы не должны впадать в эйфорию, но мы можем развиваться дальше.

Лукаку всегда будет забивать свои голы, если вы будете создавать ему моменты. Он крайне эффективен. Он никогда этого не потеряет, даже если однажды уйдет на пенсию", - приводит слова Кевина HLN.