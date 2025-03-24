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В Китае отреагировали на слухи о возможном участии в миротворческих силах в Украине

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Китайцев ждать не стоит

В Китае отреагировали на слухи о возможном участии в миротворческих силах в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Китай не планирует участвовать в миротворческой миссии в Украине. Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь.

"Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и понятна", - сказал он, комментируя сообщения СМИ о возможности направления миротворцев в Украину.

По словам Цзякуня, Китай будет продолжать работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания войны.

Ранее немецкое издание Welt сообщало, что Китай рассматривает вариант с участием в миротворческой миссии в Украине.

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Источник:
Global Times
Опубликовал: Александр Бураков
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