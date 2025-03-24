В Китае отреагировали на слухи о возможном участии в миротворческих силах в Украине
Китайцев ждать не стоит
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Китай не планирует участвовать в миротворческой миссии в Украине. Об этом заявил представитель МИД Китая Го Цзякунь.
"Я хотел бы подчеркнуть, что соответствующая информация полностью не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и понятна", - сказал он, комментируя сообщения СМИ о возможности направления миротворцев в Украину.
По словам Цзякуня, Китай будет продолжать работать с международным сообществом над продвижением мирных переговоров и созданием условий для прекращения огня и окончания войны.
Ранее немецкое издание Welt сообщало, что Китай рассматривает вариант с участием в миротворческой миссии в Украине.
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