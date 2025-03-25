Кучер возглавил Черноморец, Ингулец сыграет в Кривом Роге. Главные новости за 24 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 24 марта

Одесский клуб официально назначил Александра Кучера на должность главного тренера команды.

Детали сотрудничества не разглашаются. Специалист был представлен команде сегодня. Вместе с Кучером на клубную базу приехали его помощники Тарас Гвоздик и Владислав Бурлака. На этой должности Кучер сменил Александра Бабича, который остается в структуре моряков и станет спортивным директором клуба.

Матч 22-го тура УПЛ "Ингулец" - "Верес" состоится на стадионе "Горняк" в Кривом Роге, сообщает официальный сайт лиги. Игра пройдет в пятницу, 28 марта и начнется в 13:00. Добавим, что последний раз "Ингулец" играл в Петрово еще 24 мая 2024 года.

Мадридский "Реал" до сих пор не может определиться с тем, кто станет преемником Карло Анчелотти. В сообщении от издания Fichajes говорится о том, что 52-летний Зинедин Зидан может в третий раз в своей карьере возглавить "Реал", если Хаби Алонсо откажется от предложения стать главным тренером "сливочных". Кандидатуру француза рассматривают в качестве одного из доступных вариантов.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Sky Sport Саши Тавольери, 26-летний Трент Александер-Арнольд договорился с мадридским клубом о переходе на правах свободного агента. Англичанин согласовал условия пятилетнего контракта с "Реалом" и присоединится к "сливочным" в июле этого года.



Итальянский "Наполи" не отказался от идеи подписать хавбека "Шахтера" Георгия Судакова. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

"Наполи" не вышел из переговоров по Судакову, по моей информации. Там продолжаются "степ бай степ" какие-то переговоры. Возможно, крутятся вокруг какой-то суммы. Но Судаков должен понимать, что от него хотят стабильности, тогда за него заплатят определенную сумму", - сказал Бурбас.

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко в эфире Вацко Live рассказал свою версию, почему нападающий "Байера" U-19 Артем Степанов не приехал на сбор сбор сборной Украины U-20.

"У отца Степанова был разговор с тренером сборной U-21 Унаем Мельгосой. И там написано, что, очевидно, была какая-то договоренность, что футболист будет тренироваться с U-21, но сыграет за U-20. Теперь я дословно процитирую, потому что это важно: "Учитывая предыдущие проблемы с тренерским штабом U-20 (чрезвычайно критическое интервью было, очевидно, решающим фактором), семья отвергла эту опцию. Соответственно, семья сообщила мне", - пишет этот Маркус Даун, - "что U-20 не является опцией для Артема на данный момент, - сказал Вацко.

Турецкий "Галатасарай" начал поиски голкипера, который бы заменил 38-летнего уругвайского вратаря Фернандо Муслеру, у которого летом заканчивается контракт. И как пишет местное издание Sporx, турецкий гранд заинтересовался украинским кипером "Реала" Андреем Луниным. Турецкий клуб попытается убедить 26-летнего украинского вратаря перейти в команду, используя фактор выступлений клуба в Лиге чемпионов.

Бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий действительно получил предложение от "Черноморца", который недавно возглавил его давний партнер по обороне в "Шахтере" Александр Кучер. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский.

"Кучер серьезно рассчитывает на Ракицкого, который официально еще не завершил карьеру. У него есть желание играть, и он не убил в себе футболиста", - сказал Спиваковский.