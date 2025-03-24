  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. Известно о десятках раненых
В тренде

Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. Известно о десятках раненых

Общие новости

Много разрушений

Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. Известно о десятках раненых

t.me/kobzarartemsn

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Днем 24 марта российские войска атаковали центр города Сумы. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Повреждены многоэтажки и школа. Ученики находились в защитном сооружении. На месте обстрела работают спасательные службы и оказывают помощь пострадавшим.

По информации и.о. мэра Сум, Артема Кобзаря, враг атаковал жилой сектор и инфраструктурные объекты города, в частности детские больничные учреждения. Известно о 24 раненых, из них четыре ребенка.

Читайте такжеРоссия запустила ночью 99 БПЛА. Результаты работы ПВО

По теме
yellow-arrow
В Китае отреагировали на слухи о возможном участии в миротворческих силах в Украине
yellow-arrow
Де Брюйне: Нам это было нужно. Пожалуй, иногда лучше играть с ножом у горла
yellow-arrow
Россия запустила ночью 99 БПЛА. Результаты работы ПВО
Украина Сумы война с россией ракетная атака
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости