Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. Известно о десятках раненых
Много разрушений
t.me/kobzarartemsn
Днем 24 марта российские войска атаковали центр города Сумы. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.
Повреждены многоэтажки и школа. Ученики находились в защитном сооружении. На месте обстрела работают спасательные службы и оказывают помощь пострадавшим.
По информации и.о. мэра Сум, Артема Кобзаря, враг атаковал жилой сектор и инфраструктурные объекты города, в частности детские больничные учреждения. Известно о 24 раненых, из них четыре ребенка.
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