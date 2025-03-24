Россия нанесла ракетный удар по центру Сум. Известно о десятках раненых

Днем 24 марта российские войска атаковали центр города Сумы. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Повреждены многоэтажки и школа. Ученики находились в защитном сооружении. На месте обстрела работают спасательные службы и оказывают помощь пострадавшим.

По информации и.о. мэра Сум, Артема Кобзаря, враг атаковал жилой сектор и инфраструктурные объекты города, в частности детские больничные учреждения. Известно о 24 раненых, из них четыре ребенка.



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