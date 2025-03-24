Зеленский о споре с Трампом: Я защищал достоинство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время напряженной дискуссии с Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля он отстаивал достоинство Украины.

Об этом он сказал в интервью Time.

"В том разговоре я защищал достоинство Украины", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно чувство достоинства стало одним из ключевых мотивов украинцев в борьбе с российской агрессией.

"Почему украинцы защищались в начале этой войны? Это было из-за достоинства. Мы не считаем себя какой-то сверхдержавой", - подчеркнул президент, добавив, что украинцы объединяются, когда речь идет о свободе и демократии.

Журнал Time отмечает, что в конце февраля Украина надеялась получить подтверждение поддержки от США, но в тот момент это ощущение было под угрозой.

"Но в тот момент было ощущение, что мы не являемся союзниками или не занимаем позицию союзников", - резюмировал Зеленский.

Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

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Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.