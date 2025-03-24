Зеленский о споре с Трампом: Я защищал достоинство Украины
"Это было из-за достоинства"
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время напряженной дискуссии с Дональдом Трампом в Белом доме в конце февраля он отстаивал достоинство Украины.
Об этом он сказал в интервью Time.
"В том разговоре я защищал достоинство Украины", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что именно чувство достоинства стало одним из ключевых мотивов украинцев в борьбе с российской агрессией.
"Почему украинцы защищались в начале этой войны? Это было из-за достоинства. Мы не считаем себя какой-то сверхдержавой", - подчеркнул президент, добавив, что украинцы объединяются, когда речь идет о свободе и демократии.
Журнал Time отмечает, что в конце февраля Украина надеялась получить подтверждение поддержки от США, но в тот момент это ощущение было под угрозой.
"Но в тот момент было ощущение, что мы не являемся союзниками или не занимаем позицию союзников", - резюмировал Зеленский.
Напомним, в Белом доме в пятницу, 28 февраля, состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский начали спорить и перешли на повышенные тона во время встречи в Овальном кабинете.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.
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