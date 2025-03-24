Экс-федерального прокурора США ДжессикуАбер нашли мертвой: она расследовала преступления РФ
Абер на должность назначил Джо Байден, она ушла в отставку после вступления в должность президента Дональда Трампа
фото из свободных источников
Бывший федеральный прокурор Джессика Абер была найдена мертвой. Она вела расследование ряда важных дел, в частности в отношении граждан РФ и компаний, нарушавших законы США.
Об этом пишет The New York Post.
Тело Абер было найдено 22 марта 2025 года в собственном доме, ей было 43 года. Сейчас причина смерти расследуется. Предварительно, это было связано с хроническим заболеванием, поскольку следов насилия на теле обнаружено не было.
Офис Абер в ноябре 2024 года привлек к ответственности компанию Eleview International Inc., которую обвиняют в передаче чувствительных западных технологий фирме РФ, связанной с Кремлем. Данные свидетельствуют, что руководители компании незаконно поставляли технику в Россию, пытаясь обходить введенные международные санкции.
Она также вела расследование в отношении россиян Тимура Шахматова и Сергея Иванова. Их подозревали в одной из крупнейших операций по отмыванию денег, которая финансировала киберпреступность.
Абер участвовала в обвинении четырех военных РФ, которые совершали военные преступления против Украины.
Абер на должность назначил Джо Байден, она ушла в отставку после вступления в должность президента Дональда Трампа.
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