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Экс-федерального прокурора США ДжессикуАбер нашли мертвой: она расследовала преступления РФ

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Абер на должность назначил Джо Байден, она ушла в отставку после вступления в должность президента Дональда Трампа

Экс-федерального прокурора США ДжессикуАбер нашли мертвой: она расследовала преступления РФ

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший федеральный прокурор Джессика Абер была найдена мертвой. Она вела расследование ряда важных дел, в частности в отношении граждан РФ и компаний, нарушавших законы США.

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Об этом пишет The New York Post.

Тело Абер было найдено 22 марта 2025 года в собственном доме, ей было 43 года. Сейчас причина смерти расследуется. Предварительно, это было связано с хроническим заболеванием, поскольку следов насилия на теле обнаружено не было.

Офис Абер в ноябре 2024 года привлек к ответственности компанию Eleview International Inc., которую обвиняют в передаче чувствительных западных технологий фирме РФ, связанной с Кремлем. Данные свидетельствуют, что руководители компании незаконно поставляли технику в Россию, пытаясь обходить введенные международные санкции.

Она также вела расследование в отношении россиян Тимура Шахматова и Сергея Иванова. Их подозревали в одной из крупнейших операций по отмыванию денег, которая финансировала киберпреступность.

Абер участвовала в обвинении четырех военных РФ, которые совершали военные преступления против Украины.

Абер на должность назначил Джо Байден, она ушла в отставку после вступления в должность президента Дональда Трампа.

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