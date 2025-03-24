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Больше 3 млн гривен. Бурбас назвал выплаты за декабрь президенту УАФ Андрею Шевченко

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Больше 3 млн гривен. Бурбас назвал выплаты за декабрь президенту УАФ Андрею Шевченко

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Украинский комментатор Игорь Бурбас рассказал о выплатах от УАФ президенту Ассоциации Андрею Шевченко за декабрь 2024 года.

"Смотрю в ведомостях – две выплаты получил Андрей Шевченко. 2 064 202 гривны плюс отпускные 1 041 562 гривны. Суммарно Андрею Шевченко было насчитано за декабрь 3 105 764 гривны, если я правильно посчитал. Это почти 70 тысяч евро", - сказал Бурбас.

Напомним, что ранее Бурбас также озвучил выплаты генеральному секретарю УАФ Игорю Грищенко и вице-президенту Ассоциации Александру Шевченко.

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Андрей Шевченко УАФ Игорь Бурбас
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Ураган (Запорожье)
24.03.2025 в 18:37
Если можно узнать, кто начисляется им зарплату и какая зарплата у бухгалтера офиса
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Комментарии 1
Ураган (Запорожье)
24.03.2025 в 18:37
Если можно узнать, кто начисляется им зарплату и какая зарплата у бухгалтера офиса
Ответить
0
0

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