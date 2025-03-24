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Трамп заявил, что соглашение о недрах с Украиной подпишут в ближайшее время

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Трамп заявил, что соглашение о недрах с Украиной подпишут в ближайшее время

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорого подписания соглашения о распределении доходов от добычи полезных ископаемых в Украине.

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Об этом сообщает Reuters.

Трамп сообщил журналистам, что Соединенные Штаты обсуждают с Украиной потенциал американских фирм, владеющих украинскими электростанциями.

"Сейчас мы говорим о территории. Мы говорим о линиях разграничения, говорим об энергетике, собственности на электростанции. Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам... потому что у нас есть опыт", - сказал Трамп.

Напомним, что рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США уже готово и дальше планируется разработка детального документа с конкретными цифрами.

28 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп не смогли подписать соглашение о недрах.

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