  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россия и США провели 12-часовые переговоры в Саудовской Аравии, - РосСМИ
В тренде

Россия и США провели 12-часовые переговоры в Саудовской Аравии, - РосСМИ

Общие новости

Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация

Россия и США провели 12-часовые переговоры в Саудовской Аравии, - РосСМИ

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская и американская делегации завершили переговоры, которые продолжались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде и касались завершения российского вторжения в Украину.

Читайте такжеТрамп заявил, что соглашение о недрах с Украиной подпишут в ближайшее время

Об этом сообщили российские пропагандистские агентства "РИА Новости" и ТАСС.

По данным российских пропагандистов, встреча между Россией и США продолжалась 12 часов с перерывами. По ее итогам 25 марта распространят совместное заявление.

Встреча, как сообщалось, проходила в закрытом формате на территории роскошного отеля Ritz-Carlton. Россию на ней представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

В Кремле ранее говорили, что в центре обсуждений с американской делегацией в Саудовской Аравии – вопрос о возобновлении Черноморской зерновой инициативы, из которой россияне вышли в 2023 году.

Перед этим 23 марта в Эр-Рияде провели обсуждение американская и украинская делегация.

В МИД Украины рассказывали, что на этой встрече должны "определяться параметры тех предложений о различных режимах прекращения огня, которые есть сегодня на столе".

После завершения переговоров американцев с россиянами украинская делегация проведет повторные переговоры с делегацией США, подтвердил президент Владимир Зеленский.

По теме
yellow-arrow
Трамп заявил, что соглашение о недрах с Украиной подпишут в ближайшее время
yellow-arrow
Больше 3 млн гривен. Бурбас назвал выплаты за декабрь президенту УАФ Андрею Шевченко
yellow-arrow
Экс-федерального прокурора США ДжессикуАбер нашли мертвой: она расследовала преступления РФ
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости