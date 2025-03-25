  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. BBC: Путин подарил Трампу новый портрет: тот был "тронут"
В тренде

BBC: Путин подарил Трампу новый портрет: тот был "тронут"

Общие новости

Данный жест якобы свидетельствует о дипломатической оттепели между двумя странами

BBC: Путин подарил Трампу новый портрет: тот был "тронут"

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кремлевский диктатор Владимир Путин передал личный подарок президенту США Дональду Трампу - портрет от "ведущего российского художника". Его из Москвы в Вашингтон привез спецпредставитель Стив Уиткофф.

Читайте такжеТрамп: Полное перемирие – "очень скоро"

Об этом информирует BBC.

Отмечается, что информацию о переданном портрете подтвердил Уиткофф.

Спецпосланник Трампа назвал такой подарок "прекрасным" и отметил, что его создал "ведущий российский художник".

Кроме того, спецпредставитель Трампа считает, что президент США был "явно тронут" таким жестом от российского диктатора.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков назвал портрет "личным подарком", отметив, что дальнейшие подробности может раскрыть только сам Путин.

В данное время подаренный портрет публично не показывали.

Также, по словам Уиткоффа, Путин сказал ему во время встречи, что молился за Трампа после покушения на него в прошлом году.

Отметим, что портреты - это главная часть бренда Трампа. В январе он попал в заголовки газет, обнародовав официальный портрет, который критики по-разному описывали как серьезный или зловещий.

В предвыборной кампании Трамп часто использовал свое самое культовое фото - после покушения на жизнь во время митинга в Пенсильвании. На нем Трамп с окровавленным ухом поднял кулак и призвал сторонников "бороться, бороться, бороться".

То, что Путин подарил Трампу новый портрет, свидетельствует о дипломатической оттепели между двумя странами после возвращения Трампа в Белый дом США, добавляет BBC.

По теме
yellow-arrow
Переговоры между РФ и США завершились без итогового заявления. На России обвинили в этом Украину
yellow-arrow
Кучер возглавил Черноморец, Ингулец сыграет в Кривом Роге. Главные новости за 24 марта
yellow-arrow
Россия и США провели 12-часовые переговоры в Саудовской Аравии, - РосСМИ
Владимир Путин Дональд Трамп война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости