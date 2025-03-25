BBC: Путин подарил Трампу новый портрет: тот был "тронут"

Кремлевский диктатор Владимир Путин передал личный подарок президенту США Дональду Трампу - портрет от "ведущего российского художника". Его из Москвы в Вашингтон привез спецпредставитель Стив Уиткофф.

Об этом информирует BBC.

Отмечается, что информацию о переданном портрете подтвердил Уиткофф.

Спецпосланник Трампа назвал такой подарок "прекрасным" и отметил, что его создал "ведущий российский художник".

Кроме того, спецпредставитель Трампа считает, что президент США был "явно тронут" таким жестом от российского диктатора.

Впоследствии представитель Кремля Дмитрий Песков назвал портрет "личным подарком", отметив, что дальнейшие подробности может раскрыть только сам Путин.

В данное время подаренный портрет публично не показывали.

Также, по словам Уиткоффа, Путин сказал ему во время встречи, что молился за Трампа после покушения на него в прошлом году.

Отметим, что портреты - это главная часть бренда Трампа. В январе он попал в заголовки газет, обнародовав официальный портрет, который критики по-разному описывали как серьезный или зловещий.

В предвыборной кампании Трамп часто использовал свое самое культовое фото - после покушения на жизнь во время митинга в Пенсильвании. На нем Трамп с окровавленным ухом поднял кулак и призвал сторонников "бороться, бороться, бороться".

То, что Путин подарил Трампу новый портрет, свидетельствует о дипломатической оттепели между двумя странами после возвращения Трампа в Белый дом США, добавляет BBC.