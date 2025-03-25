Переговоры между РФ и США завершились без итогового заявления. На России обвинили в этом Украину
Переговоры завершились без итогового документа
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Переговоры между Россией и США, которые длились 12 часов в Эр-Рияде, не привели к принятию совместного заявления.
Об этом сообщает "Интерфакс".
По версии Москвы, этому помешала позиция Украины. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности РФ Владимир Чижов.
Чижов отметил, что переговоры завершились без итогового документа из-за отказа согласовать совместное заявление, но не уточнил, что именно стало причиной такого развития событий. Он также не раскрыл деталей самих переговоров, отметив, что содержание обсуждений может быть обнародовано позже.
"То, что они сидели 12 часов и как бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже очень характерно и симптоматично", - заявил Чижов.
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