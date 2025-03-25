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Белый дом: США, Украина и РФ договорились о безопасном судоходстве в Черном море и прекращении ударов по энергоинфраструктуре

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В США рассказали об итогах последних переговоров

Белый дом: США, Украина и РФ договорились о безопасном судоходстве в Черном море и прекращении ударов по энергоинфраструктуре

Слово і Діло

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Саудовской Аравии делегация США договорилась с Украиной и РФ о безопасном судоходстве в Черном море и "разработать механизм" запрета на удары по энергетической инфраструктуре обеих сторон.

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Об этом говорится в заявлениях Белого дома.

"В соответствии с дискуссиями на уровне президентов Дональда Трампа и Владимира Путина, Соединенные Штаты способствовали проведению двусторонних переговоров на техническом уровне с российской делегацией 23-25 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

По итогам этих переговоров:

Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.

Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры для реализации договоренности президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Соединенные Штаты и Россия приветствуют добрые услуги третьих стран, направленные на поддержку имплементации энергетических и морских соглашений.

Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

Соединенные Штаты подтвердили императив президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимого шага к достижению длительного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде", - говорится в заявлении Белого дома.

По итогам переговоров с Украиной Белый дом опубликовал следующее заявление:

"В соответствии с дискуссиями на уровне президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, Соединенные Штаты способствовали проведению двусторонних переговоров на техническом уровне с украинской делегацией 23-25 ​​марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

По итогам этих переговоров:

Соединенные Штаты и Украина договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Соединенные Штаты и Украина согласились, что Соединенные Штаты остаются преданными содействию обмену военнопленными, освобождению задержанных и возвращению принудительно перемещенных украинских детей.

Соединенные Штаты и Украина договорились разработать меры по имплементации договоренности Президента Трампа и Президента Зеленского о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Соединенные Штаты и Украина приветствуют хорошие услуги третьих стран, направленные на поддержку имплементации энергетических и морских соглашений.

Соединенные Штаты и Украина будут продолжать работать над достижением крепкого и продолжительного мира".

"Соединенные Штаты подтвердили обеим сторонам императив Президента Дональда Трампа о необходимости прекращения убийств с обеих сторон российско-украинского конфликта как необходимый шаг к достижению длительного мирного урегулирования. С этой целью Соединенные Штаты будут продолжать способствовать переговорам между обеими сторонами для достижения мирного урегулирования в соответствии с договорами коемному принцу Мухаммеду бин Салману за его лидерство и гостеприимство, которые еще раз способствовали проведению этих важных дискуссий в Королевстве Саудовская Аравия", - добавили в Белом доме.

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Барсeлонец
25.03.2025 в 19:44
Одесса может спокойно.
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Барсeлонец
25.03.2025 в 19:44
Одесса может спокойно.
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Spokoyno (Київ)
25.03.2025 в 19:37
США попрацювало на мордор Авжеж після руйнування найбільших ТЕС України та як і ми знайшли можливість введення справжніх санкцій проти енергоструктур орди, Трамп надає можливість ху"лу заробляти гроши на війну!
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fanatSD (донецк)
25.03.2025 в 18:38
сколько было договорённостей с паРАШЕй.и чем всё заканчивалось?
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