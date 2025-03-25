Зеленский: США предложили Украине новое соглашение о недрах, вопроса АЭС там нет

Соединенные Штаты предложили Украине обновленное соглашение по редкоземельным ресурсам, в котором не стоит вопрос о передаче украинских атомных электростанций.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, передает РБК-Украина.

"Вчера команда брифовала меня по поводу нового соглашения, как это выглядит сейчас. Это большое полное соглашение видение американской стороны, от шагов, которые были раньше. Рамочное соглашение, вы помните, а после рамочного соглашения разрабатывается полное соглашение. Сейчас американская сторона предложила нашей стороне сразу большое соглашение, их видение", - сказал Зеленский.

По его словам, он пока не получил детали обновленного соглашения.

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"Я попросил нормально разобраться с этим соглашением, сделать разъяснение всех деталей и потом уже нам собираться и понимать, что это уже серьезный документ. А такой документ будет нарабатываться сторонами, а после идти в парламент по ратификации", - добавил он.

В то же время Зеленский уточнил, что вопроса атомных электростанций в соглашении нет.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа хочет изменить условия соглашения об ископаемых с Украиной. Вашингтон хочет ужесточить экономические требования.

Ранее Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил передать в американское управление украинские атомные электростанции.