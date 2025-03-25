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Силы обороны Украины ликвидировали призера Паралимпиады из России — он имел нарушения интеллекта

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Александр Работницкий добровольно отправился воевать в Украину

Силы обороны Украины ликвидировали призера Паралимпиады из России — он имел нарушения интеллекта

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Серебряный призер Паралимпиады-2020 Александр Работницкий был ликвидирован силами обороны Украины 23 марта.

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Об этом сообщает Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Отмечается, что Работницкий пошел на войну против Украины добровольцем.

На Паралимпиаде в Токио россиянин стал серебряным призером в беге на 1500 метров в категории Т20 (спортсмены, имеющие нарушения интеллекта — прим).

На счету Александра три золотых, серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира. Работницкий становился чемпионом и серебряным призером чемпионатов Европы, трехкратным чемпионом Европы в закрытых помещениях.

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