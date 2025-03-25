Силы обороны Украины ликвидировали призера Паралимпиады из России — он имел нарушения интеллекта

Серебряный призер Паралимпиады-2020 Александр Работницкий был ликвидирован силами обороны Украины 23 марта.

Об этом сообщает Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

Отмечается, что Работницкий пошел на войну против Украины добровольцем.

На Паралимпиаде в Токио россиянин стал серебряным призером в беге на 1500 метров в категории Т20 (спортсмены, имеющие нарушения интеллекта — прим).

На счету Александра три золотых, серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира. Работницкий становился чемпионом и серебряным призером чемпионатов Европы, трехкратным чемпионом Европы в закрытых помещениях.