Силы обороны Украины ликвидировали призера Паралимпиады из России — он имел нарушения интеллекта
Александр Работницкий добровольно отправился воевать в Украину
фото из соцсетей
Серебряный призер Паралимпиады-2020 Александр Работницкий был ликвидирован силами обороны Украины 23 марта.
Об этом сообщает Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.
Отмечается, что Работницкий пошел на войну против Украины добровольцем.
На Паралимпиаде в Токио россиянин стал серебряным призером в беге на 1500 метров в категории Т20 (спортсмены, имеющие нарушения интеллекта — прим).
На счету Александра три золотых, серебряная и бронзовая награды чемпионатов мира. Работницкий становился чемпионом и серебряным призером чемпионатов Европы, трехкратным чемпионом Европы в закрытых помещениях.
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