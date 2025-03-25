Кремль назвал объекты, которых будет касаться запрет ударов по энергетике
Список якобы согласован с США
Ілюстраційне фото, Міненерго
Кремль опубликовал якобы согласованный с США перечень российских и украинских объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме.
Об этом сообщает Интерфакс.
В перечень энергетических объектов входят:
- нефтеперерабатывающие предприятия;
- нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
- инфраструктура, производящая и передающая электричество, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
- атомные электростанции;
- дамбы гидроэлектростанций.
Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.
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