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Кремль назвал объекты, которых будет касаться запрет ударов по энергетике

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Список якобы согласован с США

Кремль назвал объекты, которых будет касаться запрет ударов по энергетике

Ілюстраційне фото, Міненерго

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Кремль опубликовал якобы согласованный с США перечень российских и украинских объектов, которые подпадают под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

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Об этом сообщает Интерфакс.

В перечень энергетических объектов входят:

  • нефтеперерабатывающие предприятия;
  • нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;
  • инфраструктура, производящая и передающая электричество, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;
  • атомные электростанции;
  • дамбы гидроэлектростанций.

Отмечается, что временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен. В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.

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