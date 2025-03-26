Детали травмы Таловерова, потенциальная замена для Пушича, поражение молодежи. Главные новости за 25 марта

Травма Таловерова оказалась достаточно серьезной

Максим Таловеров пропустит несколько недель и рискует не сыграть в текущем сезоне Чемпионшипа. Ранее сообщалось, что он точно упустит концовку сезона, но сам Максим выразил надежду, что поможет своей команде на финише сезона.

"Реал" готов продать Лунина

Мадридцы готовы продать украинского голкипера, если за него будет предложено 20-25 млн евро. Новый контракт получит конкурент украинца - 33-летний Куртуа. Одним из претендентов на Андрея считается "Галатасарай", но вряд ли турки готовы заплатить за него такие средства.

"Шахтер" ищет замену для Пушича

Руководство "горняков" недовольно выступлениями команды в текущем сезоне, поэтому рассматривает два варианта в замену главному тренеру Марино Пушичу. Приоритетом для донецкого клуба является португальский специалист Карлуш Карвальял, работающий сейчас с "Брагой". Альтернативным вариантом является Руслан Ротань, под руководством которого "Александрия" опережает дончан в турнирной таблице.

Молодежная сборная Украины уступила Польше

Подопечные Унаи Мельгосы не смогли победить во втором матче на мартовском сборе. Украинцы дважды выходили вперед усилиями Богдана Вюнника, но так и не смогли удержать победный результат, пропустив дважды в конце встречи.

Шапаренко находится в сфере интересов "Штутгарта"

Скауты представителя Бундеслиги давно следят за украинским и высоко оценивают игровые качества и универсальность украинского хавбека. Его контракт с "бело-синими" рассчитан до 30 сентября 2026 года.

Норвегия обыграла Израиль

Скандинавы в результативной перестрелке обыграли Израиль и возглавили группу по отбору на ЧМ-2026. Несмотря на талантливое поколение во главе с Голандом, Серлотом, Эдегором, Норвегия не играла на большом турнире с 2000 года. Подопечные Сольбаккена настроены пробиться на чемпионат мира и их главным конкурентом будет Италия, которая свои матчи отбора еще не играла из-за занятости в Лиге Наций.