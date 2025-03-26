Новичок Руха: Был у меня опыт выступлений за испанский Леганес. Моя футбольная мечта – играть в Лиге чемпионов
Футболист прокомментировал свой переход
fcrukh.com
Ибрагим Джума рассказал о своей семье и амбициях во львовском клубе.
"Начинал играть в угандийской команде "Сераол", а затем за местный "Кампала Сити". Был у меня опыт выступлений за испанский "Леганес" и играл за национальную сборную.
Теперь я игрок "Руха" и мне очень нравится в Украине. У команды очень хорошие условия, одни из лучших в Украине. Здесь развивают молодых футболистов, а мне всего 20, поэтому я думаю, что у меня хорошие перспективы в этом клубе”.
"С тренером еще говорили очень мало. Сейчас я понимаю, что моей задачей является помощь, нужно усилить команду там, где она нуждается. В новом клубе я уже адаптировался.
Выбрал 22-й номер, ведь мне нравятся двухзначные числа, но это не связано ни с каким кумиром. В детстве я фанател от Месси, а сейчас мне нравится игра левых защитников Альфонсо Дэвиса и Алехандро Бальде.
Я из многодетной семьи. Нас 13 детей, и я самый молодой. Мои братья уже играли в футбол, и я именно благодаря им стал интересоваться этим видом спорта. Моя футбольная мечта – играть в Лиге чемпионов. А цель – помогать "Руху", – признался Джума.
Ибрагим стал 5-м легионером, который находится в расположении первой команды львовян.
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