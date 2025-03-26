  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Новичок Руха: Был у меня опыт выступлений за испанский Леганес. Моя футбольная мечта – играть в Лиге чемпионов
В тренде

Новичок Руха: Был у меня опыт выступлений за испанский Леганес. Моя футбольная мечта – играть в Лиге чемпионов

Общие новости
Обновлено

Футболист прокомментировал свой переход

Новичок Руха: Был у меня опыт выступлений за испанский Леганес. Моя футбольная мечта – играть в Лиге чемпионов

fcrukh.com

Новина українською

Ибрагим Джума рассказал о своей семье и амбициях во львовском клубе.

"Начинал играть в угандийской команде "Сераол", а затем за местный "Кампала Сити". Был у меня опыт выступлений за испанский "Леганес" и играл за национальную сборную.

Теперь я игрок "Руха" и мне очень нравится в Украине. У команды очень хорошие условия, одни из лучших в Украине. Здесь развивают молодых футболистов, а мне всего 20, поэтому я думаю, что у меня хорошие перспективы в этом клубе”.

Читайте такжеДинамо было готово платить за защитника Руха 2 млн евро, но Козловский хотел больше

"С тренером еще говорили очень мало. Сейчас я понимаю, что моей задачей является помощь, нужно усилить команду там, где она нуждается. В новом клубе я уже адаптировался.

Выбрал 22-й номер, ведь мне нравятся двухзначные числа, но это не связано ни с каким кумиром. В детстве я фанател от Месси, а сейчас мне нравится игра левых защитников Альфонсо Дэвиса и Алехандро Бальде.

Я из многодетной семьи. Нас 13 детей, и я самый молодой. Мои братья уже играли в футбол, и я именно благодаря им стал интересоваться этим видом спорта. Моя футбольная мечта – играть в Лиге чемпионов. А цель – помогать "Руху", – признался Джума.

Ибрагим стал 5-м легионером, который находится в расположении первой команды львовян.

По теме
yellow-arrow
Директор ЦРУ: Украинцы будут драться голыми руками, если условия мира их не устроят
yellow-arrow
Сили обороны ликвидировали 1280 оккупантов за сутки - Генштаб
yellow-arrow
Детали травмы Таловерова, потенциальная замена для Пушича, поражение молодежи. Главные новости за 25 марта
Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Рух
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости