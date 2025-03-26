Сили обороны ликвидировали 1280 оккупантов за сутки - Генштаб
Плюс 174 единицы техники
Офис президента
В течение суток украинские защитники уничтожили 1280 оккупантов, 5 танков, 15 бронемашин и одну единицу спецтехники.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 26.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 907 220 (+1280) человек,
- танков - 10430 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 21685 (+15) ед,
- артиллерийских систем - 25207 (+17) ед,
- РСЗО - 1341 (+0) ед,
- средства ПВО - 1117 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 30818 (+59),
- крылатые ракеты - 3121 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 41901 (+77) ед,
- специальная техника - 3786 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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