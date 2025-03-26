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Сили обороны ликвидировали 1280 оккупантов за сутки - Генштаб

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Плюс 174 единицы техники

Сили обороны ликвидировали 1280 оккупантов за сутки - Генштаб

Офис президента

Новина українською

В течение суток украинские защитники уничтожили 1280 оккупантов, 5 танков, 15 бронемашин и одну единицу спецтехники.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российской армии с 24.02.22 по 26.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 907 220 (+1280) человек,
  • танков - 10430 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 21685 (+15) ед,
  • артиллерийских систем - 25207 (+17) ед,
  • РСЗО - 1341 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1117 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 30818 (+59),
  • крылатые ракеты - 3121 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 41901 (+77) ед,
  • специальная техника - 3786 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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