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Директор ЦРУ: Украинцы будут драться голыми руками, если условия мира их не устроят

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Исходя из этого - нужны надежные гарантии

Директор ЦРУ: Украинцы будут драться голыми руками, если условия мира их не устроят

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинцы готовы воевать и голыми руками, если не получат условий, приемлемых для прочного мира. Об этом во время слушаний в американском Сенате заявил директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Джон Рэтклифф.

"Я убедился в этом, исходя из моих размышлений во время наблюдения. Что касается максималистских целей россиян, то президент Трамп заявил, что он осознает опасность, если Россия получит то, чего она хочет.

Неспособность России достичь быстрых и решительных побед на поле боя в сочетании с украинскими ударами далеко в глубь России продолжает вызывать беспокойство относительно того, что Путин может применить ядерное оружие.

У России есть преимущество на поле боя, она медленно продвигается вперед. Но, что касается украинского сопротивления, то украинский народ и армия недооцениваются уже несколько лет. Я уверен, на основании моих наблюдений, с точки зрения разведки, они будут биться голыми руками, если им придется, если у них не будет приемлемых условий для прочного мира", - считает директор ЦРУ.

Ранее Украина и Россия при посредничестве США достигли принципиального согласия по обеспечению безопасной навигации в Черном море.

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Опубликовал: Александр Бураков
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