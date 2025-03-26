ПВО сбило более 50 дронов за ночь - Воздушные силы
Работа велась в разных частях Украины
Getty Images / Global Images Ukraine
В ночь на 26 марта Россия запустила 117 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 56 шахедов и дронов других типов на юге, севере, востоке и в центре страны. 48 вражеских беспилотников - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградщина и Черкасская область.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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