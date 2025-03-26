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Зеленский: Москва не собирается идти на настоящий мир

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Зеленский: Москва не собирается идти на настоящий мир

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Действия России свидетельствуют о том, что она не собирается прекращать войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Прошлой ночью в нашем небе было еще 117 доказательств затягивания Россией этой войны - 117 ударных дронов, среди которых большинство - это шахеды. Значительную часть сбили наши защитники.

Под российской атакой были Днепровщина, Сумская, Черкасская и другие области. Был масштабный удар дронами по Кривому Рогу - по местному предприятию, гражданской инфраструктуре. В Ахтырке на Сумщине повреждены дома, магазины, обычная инфраструктура. Под обстрелами также были общины Донецкой, Харьковской, Запорожской областей.

Нужны сильные шаги мира и очевидное давление на Россию - большее давление, больше санкций от США, чтобы российские удары прекратились. Наносить такие масштабные удары после переговоров о прекращении огня - это со всей очевидностью показывать всем в мире, что Москва не собирается идти на настоящий мир. Еще с 11 марта есть американское предложение полной тишины, полного прекращения ударов. И буквально каждую ночь своими ударами Россия повторяет нет в ответ на мирное предложение партнеров", - написал глава государства в соцсетях.

Ранее сообщалось, что ночью украинские Силы ПВО сбили 56 российских дронов, еще 48 вражеских БПЛА локационно потеряны.

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Украина США Владимир Зеленский война с россией БПЛА
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1 голосов
Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
26.03.2025 в 13:08
Сейчас мяч на стороне трампа, как он покатит так и будет. Слишком большая зависимость у нас от США, заменить нечем и негде.
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0
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Комментарии 5
Matachorros (Chicago)
26.03.2025 в 13:08
Сейчас мяч на стороне трампа, как он покатит так и будет. Слишком большая зависимость у нас от США, заменить нечем и негде.
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0
0
avatar
Барсeлонец
26.03.2025 в 12:17
Прям расплакаться хочется глядя на Зелю. Как же он переживает за Украину. Нет, не за себя, за нас, за простых украинцев. Настоящий герой, отец нации.
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1
1
avatar
Барсeлонец
26.03.2025 в 12:23
Я б ему орден дал Володимира Великого.
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0
1
fanatSD (донецк)
26.03.2025 в 12:39
петух биробиджанский не вой.чмо ты тупое
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0
1
fatov1986 (Лондон)
26.03.2025 в 12:05
А ты собираешься идти?
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0
0

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