Зеленский: Москва не собирается идти на настоящий мир
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Getty Images/Global Images Ukraine
Действия России свидетельствуют о том, что она не собирается прекращать войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Прошлой ночью в нашем небе было еще 117 доказательств затягивания Россией этой войны - 117 ударных дронов, среди которых большинство - это шахеды. Значительную часть сбили наши защитники.
Под российской атакой были Днепровщина, Сумская, Черкасская и другие области. Был масштабный удар дронами по Кривому Рогу - по местному предприятию, гражданской инфраструктуре. В Ахтырке на Сумщине повреждены дома, магазины, обычная инфраструктура. Под обстрелами также были общины Донецкой, Харьковской, Запорожской областей.
Нужны сильные шаги мира и очевидное давление на Россию - большее давление, больше санкций от США, чтобы российские удары прекратились. Наносить такие масштабные удары после переговоров о прекращении огня - это со всей очевидностью показывать всем в мире, что Москва не собирается идти на настоящий мир. Еще с 11 марта есть американское предложение полной тишины, полного прекращения ударов. И буквально каждую ночь своими ударами Россия повторяет нет в ответ на мирное предложение партнеров", - написал глава государства в соцсетях.
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