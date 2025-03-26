Зеленский: Москва не собирается идти на настоящий мир

Действия России свидетельствуют о том, что она не собирается прекращать войну. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Прошлой ночью в нашем небе было еще 117 доказательств затягивания Россией этой войны - 117 ударных дронов, среди которых большинство - это шахеды. Значительную часть сбили наши защитники.

Под российской атакой были Днепровщина, Сумская, Черкасская и другие области. Был масштабный удар дронами по Кривому Рогу - по местному предприятию, гражданской инфраструктуре. В Ахтырке на Сумщине повреждены дома, магазины, обычная инфраструктура. Под обстрелами также были общины Донецкой, Харьковской, Запорожской областей.

Нужны сильные шаги мира и очевидное давление на Россию - большее давление, больше санкций от США, чтобы российские удары прекратились. Наносить такие масштабные удары после переговоров о прекращении огня - это со всей очевидностью показывать всем в мире, что Москва не собирается идти на настоящий мир. Еще с 11 марта есть американское предложение полной тишины, полного прекращения ударов. И буквально каждую ночь своими ударами Россия повторяет нет в ответ на мирное предложение партнеров", - написал глава государства в соцсетях.