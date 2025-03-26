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В ГУР рассказали, когда Россия планирует завершить войну в Украине

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Включаются глобальные факторы

В ГУР рассказали, когда Россия планирует завершить войну в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

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Россия планирует завершить "украинский вопрос" до 2026 года, иначе никогда не сможет догнать уровень США и Китая.

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Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

"РФ четко осознает свое место и роль в современном мире. Они сделали соответствующий прогноз 2026 - 2035 с перспективой до 2045 года и осознали какое место будет у них в системе глобального лидерства и четко определили 4 основных сценария. В этих документах также четко определено: «Украинский вопрос« должен быть завершен до 2026 года", - подчеркнул Скибицкий.

Также по его словам, Россия прогнозирует 15 сценариев возможных военных конфликтов до 2045 года, шесть из которых связаны с северной Европой.

"Северная Европа понимает, понимают страны Балтии. Понимает Польша. По Польше только четыре сценария возможного военного конфликта. Польша сейчас понимает, что это - непосредственная угроза", - пояснил Скибицкий.

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига сообщал, что президент Владимир Зеленский поставил задачу - завершить полномасштабную войну в 2025 году.

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Украина ГУР Вадим Скибицкий война с россией
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Источник:
ГУР МО
Опубликовал: Александр Бураков
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