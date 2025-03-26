Генштаб опроверг заявления РФ о якобы нарушении Украиной энергетического перемирия
Отреагировали на дезинформацию
Генштаб ЗСУ
Заявления министерства обороны России о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности.
Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
"25-26 марта Силы обороны не нанесли ударов БПЛА по энергетическим объектам рф в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма", - говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Эр-Рияде были достигнуты договоренности о тишине в Черном море и введении запрета на удары по энергетической инфраструктуре.
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