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Трамп приказал рассекретить материалы дела относительно его связей с Россией

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Давнее дело еще 2016 года

Трамп приказал рассекретить материалы дела относительно его связей с Россией

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ, требующий немедленного рассекречивания материалов расследования "Crossfire Hurricane".

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Соответствующий указ опубликовали на сайте Белого дома.

Это расследование было инициировано Федеральным бюро расследований (ФБР) еще в 2016 году, с целью выяснить, были ли связи между предвыборным штабом Трампа и Россией во время президентских выборов.

В указе Трамп отметил, что все материалы расследования, которые не содержат личной информации и не подлежат защите согласно судебным решениям или законам, должны быть открытыми для общественности. Однако рассекреченные документы могут быть отредактированы, если они содержат информацию, которая подлежит защите.

Согласно указу, Генеральный прокурор США должен обеспечить доступ общественности к рассекреченным материалам в кратчайшие сроки. Трамп подчеркнул, что этот указ не касается защиты личных данных или других материалов, которые могут быть под защитой законов или судебных решений.

Расследование "Crossfire Hurricane" началось из-за беспокойства, что члены штаба Трампа могли иметь незадекларированные связи с российскими официальными лицами, что могло повлиять на результат выборов. Это расследование стало частью более широкого процесса, который сопровождался рядом других расследований и обвинений относительно вмешательства России в выборы 2016 года в США.

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