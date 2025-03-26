Залужный заявил, что Румыния просила его молчать о падении дронов на ее территории

Румыния просила украинскую сторону не рассказывать о падении российских дронов на ее территории.

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Об этом заявил бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, а ныне - посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время общения со студентами во Львове, информирует Лига.

По его словам, балтийские страны скептически относятся к эффективности пятой статьи НАТО, которая предусматривает, что нападение на одну из стран Альянса будет означать нападение на весь Альянс.

"Они понимают, что нет никакой пятой статьи, и никогда не было. Польша это понимает, куда периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния вообще все понимает, только молчит. И иногда звонит мне и говорит "молчи". Ну упали два "шахеда" в порт, почему вы молчите? А потом звонит и говорит: "Ты зачем включил эти ваши РЭБ, они (российские дроны. - Ред.) полетели к нам". "Так сбивайте. У вас сорок F-16 стоит", - говорю", - рассказал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 13 февраля российский дрон во время атаки на украинский порт в Рени залетел в воздушное пространство Румынии. Истребители F-16 поднимали в Румынии из-за атаки дронов РФ на Украину.