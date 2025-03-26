Милевский отреагировал на решение Тотти посетить Россию

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на решение легендарного итальянского экс-футболиста Франческо Тотти посетить Россию.

– Артем, ты слышал что Тотти собирается поехать в россию?

– Читал в интернете.

– Правда, что очень неожиданно? Может еще передумает?

– Надеюсь.