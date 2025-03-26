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Милевский отреагировал на решение Тотти посетить Россию

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Может передумает?

Милевский отреагировал на решение Тотти посетить Россию

Фото: instagram.com/timi1010

Новина українською

Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на решение легендарного итальянского экс-футболиста Франческо Тотти посетить Россию.

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– Артем, ты слышал что Тотти собирается поехать в россию?

– Читал в интернете.

– Правда, что очень неожиданно? Может еще передумает?

– Надеюсь.

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Франческо Тотти Артем Милевский война с россией
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1 голосов
Источник:
Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Manowar (Харьков)
26.03.2025 в 17:07
А если не передумает, что скажет тогда милевский??
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Комментарии 3
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Manowar (Харьков)
26.03.2025 в 17:07
А если не передумает, что скажет тогда милевский??
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0
3
Василь з конопель (Амстердам )
26.03.2025 в 17:30
Скаже, що Тотті пі.ор
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0
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Manowar (Харьков)
26.03.2025 в 18:18
это можно было сразу говорить!
 
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