Милевский отреагировал на решение Тотти посетить Россию
Может передумает?
Фото: instagram.com/timi1010
Бывший форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на решение легендарного итальянского экс-футболиста Франческо Тотти посетить Россию.
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– Артем, ты слышал что Тотти собирается поехать в россию?
– Читал в интернете.
– Правда, что очень неожиданно? Может еще передумает?
– Надеюсь.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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Manowar (Харьков)
26.03.2025 в 17:07
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