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"Реакция будет сокрушительной", - генсек НАТО предупредил Путина

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В случае нападения на любого члена Альянса, агрессор встретится "со всей силой этого жестокого Альянса"

"Реакция будет сокрушительной", - генсек НАТО предупредил Путина

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Генсек НАТО Марк Рютте в среду на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском во время визита в Варшаву однозначно высказался о том, как Альянс будет вести себя в случае возможного нападения на Польшу или другое государство-член блока.

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Об этом сообщает "Европейская правда".

"Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-нибудь просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или на любого другого члена Альянса, он встретится со всей силой этого жестокого Альянса. Наша реакция будет сокрушительной", - сказал Рютте.

Он добавил, что это должно быть "очень понятно Владимиру Владимировичу Путину и любому другому, кто захочет напасть на нас" .

Рютте также подчеркнул, что трансатлантическое партнерство остается основой Североатлантического союза, и это не изменится.

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Комментарии
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fatov1986 (Лондон)
26.03.2025 в 18:01
Держите меня семеро, а так мы жесткие
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Комментарии 1
fatov1986 (Лондон)
26.03.2025 в 18:01
Держите меня семеро, а так мы жесткие
Ответить
0
0

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