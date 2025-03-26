"Реакция будет сокрушительной", - генсек НАТО предупредил Путина
В случае нападения на любого члена Альянса, агрессор встретится "со всей силой этого жестокого Альянса"
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Генсек НАТО Марк Рютте в среду на совместной пресс-конференции с польским премьером Дональдом Туском во время визита в Варшаву однозначно высказался о том, как Альянс будет вести себя в случае возможного нападения на Польшу или другое государство-член блока.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-нибудь просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или на любого другого члена Альянса, он встретится со всей силой этого жестокого Альянса. Наша реакция будет сокрушительной", - сказал Рютте.
Он добавил, что это должно быть "очень понятно Владимиру Владимировичу Путину и любому другому, кто захочет напасть на нас" .
Рютте также подчеркнул, что трансатлантическое партнерство остается основой Североатлантического союза, и это не изменится.
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