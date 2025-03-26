Никаких разговоров о территориальных уступках на встрече в Эр-Рияде не было, - переговорщик ОП
Павел Палиса подвел итоги переговоров с США в Эр-Рияде
facebook.com/Pavlo.Palisa
На встрече украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии никаких разговоров о территориальных уступках не было.
Об этом заявил участник переговоров, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса в Фейсбук.
"Продолжаем работу над действенными механизмами контроля прекращения огня и получения эффективных гарантий безопасности, ведь очевидно, что доверия к вражеской стороне нет", - сообщил заместитель руководителя ОП.
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"Мы предупреждали американскую команду, что русские будут тянуть время и выдвигать дополнительные условия. Нас интересует паритетное прекращение огня, и мы будем немедленно отвечать в случае нарушения договоренностей", - говорится в заметке.
"Ну и относительно "красных линий": никаких разговоров о территориальных уступках. Это все украинская земля, за которую мы боремся и будем бороться при любых условиях", - отметил Палиса.
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