Четверо американских солдат погибли на полигоне в Литве во время учений
Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Getty Images/Global Images Ukraine
Четверо американских военнослужащих, которые считались пропавшими без вести на полигоне в Литве, погибли. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его слова передает агентство Reuters.
Официальных подробностей инцидента пока нет.
Изначально СМИ писали, что четверо военнослужащих США пропали без вести в Литве во время учений и что солдаты, вероятнее всего погибли.
Позже информацию о гибели солдат подтвердил и Рютте.
"Пока я говорил, появилась новость о четырех американских солдатах, которые погибли в результате инцидента в Литве", - сказал он.
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Генсек Альянса добавил, что пока не знает никаких подробностей трагедии.
"Это еще свежая новость, поэтому мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость, и наши мысли с семьями и близкими", - заявил Рютте.
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