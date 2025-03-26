Четверо американских солдат погибли на полигоне в Литве во время учений

Четверо американских военнослужащих, которые считались пропавшими без вести на полигоне в Литве, погибли. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его слова передает агентство Reuters.

Официальных подробностей инцидента пока нет.

Изначально СМИ писали, что четверо военнослужащих США пропали без вести в Литве во время учений и что солдаты, вероятнее всего погибли.

Позже информацию о гибели солдат подтвердил и Рютте.

"Пока я говорил, появилась новость о четырех американских солдатах, которые погибли в результате инцидента в Литве", - сказал он.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Генсек Альянса добавил, что пока не знает никаких подробностей трагедии.

"Это еще свежая новость, поэтому мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость, и наши мысли с семьями и близкими", - заявил Рютте.