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Четверо американских солдат погибли на полигоне в Литве во время учений

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Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

Четверо американских солдат погибли на полигоне в Литве во время учений

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Четверо американских военнослужащих, которые считались пропавшими без вести на полигоне в Литве, погибли. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Его слова передает агентство Reuters.

Официальных подробностей инцидента пока нет.

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Изначально СМИ писали, что четверо военнослужащих США пропали без вести в Литве во время учений и что солдаты, вероятнее всего погибли.

Позже информацию о гибели солдат подтвердил и Рютте.

"Пока я говорил, появилась новость о четырех американских солдатах, которые погибли в результате инцидента в Литве", - сказал он.

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Генсек Альянса добавил, что пока не знает никаких подробностей трагедии.

"Это еще свежая новость, поэтому мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость, и наши мысли с семьями и близкими", - заявил Рютте.

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Комментарии
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Manowar (Харьков)
26.03.2025 в 21:12
рука кремля..
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Комментарии 1
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Manowar (Харьков)
26.03.2025 в 21:12
рука кремля..
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