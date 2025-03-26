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Россияне дронами атаковали Харьков. Один упал вблизи ОСК Металлист. Видео

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Россияне дронами атаковали Харьков. Один упал вблизи ОСК Металлист. Видео

Фото: wikipedia.org / Автор: неизвестен

Новина українською

Россияне дронами атаковали Харьков.

Областной центр подвергся атаке беспилотниками с 20:32 по киевскому времени. Звуки дронов, взрывы и работу ПВО слышали жители разных районов.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили минимум 12 раз по областному центру. В результате, по обновлённой информации, восемь пострадавших. Повреждены жилые дома, автомобили и хозяйские сооружения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавшем 25-летнем мужчине.

Один из дронов упал вблизи ОСК "Металлист". На одном из полей люди играли в футбол.

Момент попал на видео:

Напомним, что ОСК "Металлист" с 2022 года не принимает матчей. Ранее мы показывали, как выглядит территория стадиона.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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