Россияне дронами атаковали Харьков. Один упал вблизи ОСК Металлист. Видео

Россияне дронами атаковали Харьков.

Областной центр подвергся атаке беспилотниками с 20:32 по киевскому времени. Звуки дронов, взрывы и работу ПВО слышали жители разных районов.

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили минимум 12 раз по областному центру. В результате, по обновлённой информации, восемь пострадавших. Повреждены жилые дома, автомобили и хозяйские сооружения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавшем 25-летнем мужчине.

Один из дронов упал вблизи ОСК "Металлист". На одном из полей люди играли в футбол.

Момент попал на видео:

Харків. Росіяни атакували місто шахедами. Звуки дронів було чутно в різних районах міста.



Один з них впав на території ОСК "Металіст". Поблизу люди грали у футбол.



Відео: Типичное ХТЗ pic.twitter.com/JJfNhSayOm — Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) March 26, 2025

Напомним, что ОСК "Металлист" с 2022 года не принимает матчей. Ранее мы показывали, как выглядит территория стадиона.