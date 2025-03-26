Россияне дронами атаковали Харьков. Один упал вблизи ОСК Металлист. Видео
Ответ РФ на перемирие
Фото: wikipedia.org / Автор: неизвестен
Россияне дронами атаковали Харьков.
Областной центр подвергся атаке беспилотниками с 20:32 по киевскому времени. Звуки дронов, взрывы и работу ПВО слышали жители разных районов.
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили минимум 12 раз по областному центру. В результате, по обновлённой информации, восемь пострадавших. Повреждены жилые дома, автомобили и хозяйские сооружения.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о пострадавшем 25-летнем мужчине.
Один из дронов упал вблизи ОСК "Металлист". На одном из полей люди играли в футбол.
Момент попал на видео:
Харків. Росіяни атакували місто шахедами. Звуки дронів було чутно в різних районах міста.— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) March 26, 2025
Один з них впав на території ОСК "Металіст". Поблизу люди грали у футбол.
Відео: Типичное ХТЗ pic.twitter.com/JJfNhSayOm
Напомним, что ОСК "Металлист" с 2022 года не принимает матчей. Ранее мы показывали, как выглядит территория стадиона.
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