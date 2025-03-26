Макрон объявил о новом пакете военной поддержки Украине на 2 млрд евро от Франции
Пакет должен "соответствовать первоочередным потребностям" украинской армии
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что Украина получит пакет военной помощи общей стоимостью 2 миллиарда евро.
Об этом Макрон сообщил на пресс-конференции в Париже 26 марта, цитирует "Европейская правда".
По словам Макрона, союзникам Украины сейчас нужно продумать "наиболее немедленную поддержку" ее сил.
"Хотел бы сегодня объявить новый пакет военной поддержки Украины стоимостью 2 млрд евро", – добавил он, отметив, что пакет должен "соответствовать первоочередным потребностям" украинской армии.
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В пакет, по словам Макрона, вошли противотанковые ракеты, средства ПВО, ракеты для истребителей Mirage, "ракеты наземной защиты Mistral", а также бронемашины VAB AMX-10 RX.
"Это боеприпасы, включая дистанционно управляемые боеприпасы. И это также производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с нашими оборонными предприятиями", – добавил французский лидер.
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