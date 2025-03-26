Россияне атаковали Днепр ударными дронами, в городе загорелись авто и объекты инфраструктуры

Вечером среды, 26 марта, россияне атаковали Днепр ударными дронами. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Громко в Днепре. Враг направил на город беспилотники. В результате атаки произошел пожар. Более подробную информацию уточняем. Угроза все еще сохраняется. До отбоя воздушной тревоги будьте в безопасном месте. В городе после атаки загорелись авто, объекты инфраструктуры. Все службы работают, информации о пострадавших пока нет", — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он призвал горожан оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги и не подвергать опасности себя и близких.