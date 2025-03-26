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Россияне атаковали Днепр ударными дронами, в городе загорелись авто и объекты инфраструктуры

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Россияне продолжают терроризировать украинские города Шахедами

Россияне атаковали Днепр ударными дронами, в городе загорелись авто и объекты инфраструктуры

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером среды, 26 марта, россияне атаковали Днепр ударными дронами. В городе раздаются взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"Громко в Днепре. Враг направил на город беспилотники. В результате атаки произошел пожар. Более подробную информацию уточняем. Угроза все еще сохраняется. До отбоя воздушной тревоги будьте в безопасном месте.

В городе после атаки загорелись авто, объекты инфраструктуры. Все службы работают, информации о пострадавших пока нет", — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Он призвал горожан оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги и не подвергать опасности себя и близких.

Напомним, что также вечером 26 марта россияне атаковали и Харьков.

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