Россияне атаковали Днепр ударными дронами, в городе загорелись авто и объекты инфраструктуры
Россияне продолжают терроризировать украинские города Шахедами
фото из соцсетей
Вечером среды, 26 марта, россияне атаковали Днепр ударными дронами. В городе раздаются взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"Громко в Днепре. Враг направил на город беспилотники. В результате атаки произошел пожар. Более подробную информацию уточняем. Угроза все еще сохраняется. До отбоя воздушной тревоги будьте в безопасном месте.
В городе после атаки загорелись авто, объекты инфраструктуры. Все службы работают, информации о пострадавших пока нет", — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он призвал горожан оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги и не подвергать опасности себя и близких.
Напомним, что также вечером 26 марта
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