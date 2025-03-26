Зеленский: Путин скоро умрет, это факт, и все закончится
Зеленский рассказал о страхах Путина
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин больше всего боится потерять свою силу, однако это неизбежно произойдет из-за смерти диктатора.
Об этом Зеленский рассказал в интервью для Eurovision News, сообщает РБК-Украина.
Отвечая на вопрос журналиста о том, чего больше всего боится Путин, Зеленский выделил три вещи. По его мнению, российский диктатор в первую очередь боится своего общества.
"Дестабилизация его общества - это то, чего он боится. Но никто не сможет на это повлиять - он сам на это повлияет. Его экономика повлияет, санкционная политика будет влиять. То, что он не контролирует и не защищает все свои территории", - отметил президент Украины.
Он добавил, что на этот страх Путина могут повлиять западные партнеры Украины, если будут сильными и захотят продемонстрировать свои реальные силы.
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"И если они будут давить на Путина, у него будет дестабилизация общества, он будет бояться этого", - добавил Зеленский.
Второе, чего боится диктатор, по словам Зеленского, - это потерять свою силу.
"Это также и от стабильности общества зависит, но зависит и от его лет. Он умрет скоро, это факт, - и все закончится. То есть его вопрос он может закончить до того, как закончит свою абсолютно безопасную и неудачную историческую жизнь. Вот, чего он боится", - заявил президент Украины.
А третий самый большой страх Путина, по мнению Зеленского, - наедине остаться.
"Все-таки изолировать Путина с точки зрения политики не удалось до конца... И очень важно, чтобы США не помогали ему выходить из изоляции, потому что это опасно", - резюмировал украинский президент.
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