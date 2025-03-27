"Это вообще не мое дело": Григорчук – о трансферных расходах ЛНЗ и финансировании амбиций

Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал, почему он решил возглавить черкасскую команду.

"После разговора с руководителями клуба я понял, что это тот клуб, который ставит перед собой амбициозные задачи, и люди понимают, как это должно происходить, что для этого нужно.

Мы ведь не можем говорить, что нам для этого нужно 10, 20, 30 или 40 миллионов. Это вообще не мое дело, сколько люди потратят на это”.