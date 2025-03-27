"Это вообще не мое дело": Григорчук – о трансферных расходах ЛНЗ и финансировании амбиций
В клубе трезво смотрят на перспективы
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Главный тренер ЛНЗ Роман Григорчук рассказал, почему он решил возглавить черкасскую команду.
"После разговора с руководителями клуба я понял, что это тот клуб, который ставит перед собой амбициозные задачи, и люди понимают, как это должно происходить, что для этого нужно.
Мы ведь не можем говорить, что нам для этого нужно 10, 20, 30 или 40 миллионов. Это вообще не мое дело, сколько люди потратят на это”.
"Люди уже делают какие-то шаги, приглашают футболистов. Мы не можем найти свободных агентов и радоваться, что с ними мы можем выиграть чемпионат или попасть в еврокубковую зону".
Это был бы просто парадокс, если бы люди этого не понимали. Конечно, все это прекрасно понимают”, – сказал Григорчук.
В начале второй части сезона ЛНЗ одержал 2 победы и дважды проиграл.
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