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У Карпат увеличилось количество травмированных защитников, конкуренция падает, – источник

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Шанс проявить себя для других футболистов

У Карпат увеличилось количество травмированных защитников, конкуренция падает, – источник

Фото: ФК Карпати Львів

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Как стало известно Sport.ua, в ближайших матчах "Карпатам" не помогут сразу четверо футболистов – Алексей Сыч, Денис Мирошниченко, Владимир Адамюк и Андрей Булеза. Поскольку все они защитники, то в их отсутствие у львовян практически исчезла конкуренция в линии обороны.

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В обойме первой команды находятся игроки защитного плана: Владислав Бабогло, Богдан Векляк, Жан Педрозу, Павел Полегенько, Тарас Сакив и Тимур Стецьков.

Сейчас "Карпаты" занимают седьмое место в УПЛ, набрав 29 очков. В 22-м туре, 30 марта, "зелено-белые" будут принимать "Черноморец".

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Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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