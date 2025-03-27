У Карпат увеличилось количество травмированных защитников, конкуренция падает, – источник

Как стало известно Sport.ua, в ближайших матчах "Карпатам" не помогут сразу четверо футболистов – Алексей Сыч, Денис Мирошниченко, Владимир Адамюк и Андрей Булеза. Поскольку все они защитники, то в их отсутствие у львовян практически исчезла конкуренция в линии обороны.

В обойме первой команды находятся игроки защитного плана: Владислав Бабогло, Богдан Векляк, Жан Педрозу, Павел Полегенько, Тарас Сакив и Тимур Стецьков.

Сейчас "Карпаты" занимают седьмое место в УПЛ, набрав 29 очков. В 22-м туре, 30 марта, "зелено-белые" будут принимать "Черноморец".