У Карпат увеличилось количество травмированных защитников, конкуренция падает, – источник
Шанс проявить себя для других футболистов
Фото: ФК Карпати Львів
Как стало известно Sport.ua, в ближайших матчах "Карпатам" не помогут сразу четверо футболистов – Алексей Сыч, Денис Мирошниченко, Владимир Адамюк и Андрей Булеза. Поскольку все они защитники, то в их отсутствие у львовян практически исчезла конкуренция в линии обороны.
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В обойме первой команды находятся игроки защитного плана: Владислав Бабогло, Богдан Векляк, Жан Педрозу, Павел Полегенько, Тарас Сакив и Тимур Стецьков.
Сейчас "Карпаты" занимают седьмое место в УПЛ, набрав 29 очков. В 22-м туре, 30 марта, "зелено-белые" будут принимать "Черноморец".
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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