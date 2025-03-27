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Шеф-скаут Полесья: Кейс Луифера заставлял нас сделать правильные выводы, чтобы это не повторилось

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Сотрудничество с форвардом не сложилось

Шеф-скаут Полесья: Кейс Луифера заставлял нас сделать правильные выводы, чтобы это не повторилось

polissyafc.com

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Анатолий Волков оценил венесуэльского форварда житомирского клуба Луифера Эрнандеса, сейчас играющего на правах аренды за "Винотинто" из Эквадора.

“Если отвлечься от человеческих качеств, ментальности, психологии, Луифер – самодостаточный и хороший футболист с точки зрения качества, умения забивать, техники и многих аспектов.

С точки зрения ментальности, умения преодолеть себя, заставить адаптироваться к новым требованиям возникли трудности. Кейс Луифер заставлял нас сделать правильные выводы, чтобы это не повторилось. По моему мнению, мы это сделали”.

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"Украинский чемпионат специфичен, достаточно тяжелый. Большое количество борьбы, дуэлей, физического контакта нападающего с большими защитниками, которые играют порой просто, но дисциплинированно, им трудно противодействовать.

Поэтому надо уметь не избегать борьбы, не жалеть себя, переступать через не хочу, не могу и прилагать максимум усилий в каждом эпизоде, чтобы помогать команде. Когда тяжело, когда нужно зацепиться за мяч, когда нужно прессинговать”.

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"И надо быть иногда в некомфортной для себя среде. Луифер покупался для другого контекста, для другого тренера, и после этого у нас сменился еще один тренер и еще один тренер. Поэтому сложились такие обстоятельства.

Луифер ушел в аренду с опцией выкупа. Он продолжает быть финансовым активом клуба, для нас это важно. У его нынешнего эквадорского клуба есть право выкупа, аренда рассчитана на год.

Он остается футболистом "Полесья". Поэтому мы надеемся, что у него все получится и он улучшится в некоторых аспектах”, – цитирует Волкова пресс-служба “Полесья”.

Форвард провел в составе "волков" 20 матчей и забил 5 голов.

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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Симченко
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