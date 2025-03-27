Шеф-скаут Полесья: Кейс Луифера заставлял нас сделать правильные выводы, чтобы это не повторилось
Сотрудничество с форвардом не сложилось
polissyafc.com
Анатолий Волков оценил венесуэльского форварда житомирского клуба Луифера Эрнандеса, сейчас играющего на правах аренды за "Винотинто" из Эквадора.
“Если отвлечься от человеческих качеств, ментальности, психологии, Луифер – самодостаточный и хороший футболист с точки зрения качества, умения забивать, техники и многих аспектов.
С точки зрения ментальности, умения преодолеть себя, заставить адаптироваться к новым требованиям возникли трудности. Кейс Луифер заставлял нас сделать правильные выводы, чтобы это не повторилось. По моему мнению, мы это сделали”.
"Украинский чемпионат специфичен, достаточно тяжелый. Большое количество борьбы, дуэлей, физического контакта нападающего с большими защитниками, которые играют порой просто, но дисциплинированно, им трудно противодействовать.
Поэтому надо уметь не избегать борьбы, не жалеть себя, переступать через не хочу, не могу и прилагать максимум усилий в каждом эпизоде, чтобы помогать команде. Когда тяжело, когда нужно зацепиться за мяч, когда нужно прессинговать”.
"И надо быть иногда в некомфортной для себя среде. Луифер покупался для другого контекста, для другого тренера, и после этого у нас сменился еще один тренер и еще один тренер. Поэтому сложились такие обстоятельства.
Луифер ушел в аренду с опцией выкупа. Он продолжает быть финансовым активом клуба, для нас это важно. У его нынешнего эквадорского клуба есть право выкупа, аренда рассчитана на год.
Он остается футболистом "Полесья". Поэтому мы надеемся, что у него все получится и он улучшится в некоторых аспектах”, – цитирует Волкова пресс-служба “Полесья”.
Форвард провел в составе "волков" 20 матчей и забил 5 голов.
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