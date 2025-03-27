Более полторы тысячи оккупантов и система ПВО. Генштаб подытожил потери врага за сутки
Очень продуктивный день
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1670 российских оккупантов, 16 бронемашин, 58 артсистем и средство ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 908890 (+1670)
- танков - 10438 (+8)
- боевых бронированных машин - 21701 (+16)
- артиллерийских систем - 25265 (+58)
- РСЗО - 1343 (+2)
- средства ПВО - 1118 (+1)
- самолетов - 370 (+0)
- вертолетов - 335 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 30926 (+108)
- крылатые ракеты - 3121 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 42070 (+169)
- специальная техника - 3787 (+1)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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