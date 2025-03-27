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Более полторы тысячи оккупантов и система ПВО. Генштаб подытожил потери врага за сутки

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Более полторы тысячи оккупантов и система ПВО. Генштаб подытожил потери врага за сутки

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1670 российских оккупантов, 16 бронемашин, 58 артсистем и средство ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 908890 (+1670)
  • танков - 10438 (+8)
  • боевых бронированных машин - 21701 (+16)
  • артиллерийских систем - 25265 (+58)
  • РСЗО - 1343 (+2)
  • средства ПВО - 1118 (+1)
  • самолетов - 370 (+0)
  • вертолетов - 335 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 30926 (+108)
  • крылатые ракеты - 3121 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42070 (+169)
  • специальная техника - 3787 (+1)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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